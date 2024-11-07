Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşa ettiği millet bahçelerine bir yenisini Başiskele ilçesinde ekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan vatandaşları her geçen gün daha çok yeşil alanla buluşturan Büyükşehir, kent genelinde millet bahçelerinin sayısını arttırıyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde son rötuşları yapılan “Seymen Millet Bahçesi” bölgeye değer katacak. Yapımı tamamlandığında vatandaşların hayatına değer katacak olan Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etabında ilerleme oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı.

50 BİN M2 YEŞİL ALAN, BİN 350 AĞAÇ

Büyükşehir, Seymen Millet Bahçesi ile Başiskele’de yaşayanların daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlayacak. Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Farklı türden bin 350 ağacı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki üretim fidanlığında özenle yetiştiren ekipler, bu ağaçları otopark çevresi, ara bantlar ve alanın tamamına dikerek yeşil bir koridor oluşturdu. Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etapta 50 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK ÇOCUK PARKI

Seymen Millet Bahçesi birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu bağlamda Kocaeli’nin en büyük çocuk parkı 1750 m2 alanıyla Seymen Millet Bahçesi’ne inşa edildi. 1500 metrelik bisiklet yolu ve 3 bin metrelik yürüyüş yolu da kaliteli zaman geçirmek isteyen Kocaelililerin yeni adresi olacak.