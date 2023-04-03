Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar çerçevesinde Başkale ilçesinde bir ev ve müştemilatında uyuşturucu madde arama köpeği Rey ile arama yapıldı. Yapılan aramada 20 kilo eroin ile 13 kilo metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı" denildi.