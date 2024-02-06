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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Acur, açıklamasında “Söz konusu deprem olduğunda acı hatıralara, büyük travmalara sahip olan milletimiz, bir yıl önce bugün yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle birlikte de büyük sarsıntı yaşadı. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 vatandaşımız kaybettik. 122 binden fazla insanımız yaralandı. 14 bin kişinin etkilendiği bu büyük depremlerde 35 binden fazla bina yıkıldı. Milyonlarca insanımız göç etmek zorunda kaldı. Bir yıl önce yaşadığımız felaket ne yazık ki asla iyileşmeyecek yaralar açtı.

Bu büyük felakette ne yazık ki hükümet sınıfta kaldı. Deprem bölgelerine çok geç gidilmesi, günlerce enkazlara ulaşamaması nedeniyle insanlarımız kendi imkanlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma kuruluşlarının destekleriyle yakınlarını kurtarmak için çabaladı.17 Ağustos 1999 felaketini yaşamış bir ülke olarak 17 Ağustos’tan ders almadığımız ne yazık ki ortaya çıktı.

Öte yandan 53 bin 537 vatandaşımızı kaybederek büyük acı yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri, milletimizin felaketlerde nasıl bir ve bütün olduğunu ortaya koydu. Bu milletin evlatları cebindeki son parasını depremzedeler için harcadı, sırtındaki hırkayı depremzedelere gönderdi. İnsanımız deprem bölgesine gitti ve depremzedelerle omuz omuza verdi, acıları azaltmak için canla başla çalıştı.

Diğer taraftan bu deprem ülkemizin 3’te birinin birinci derecede deprem bölgesinde olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bilim insanları vakit kaybetmeden dirençli kentler için çalışma yapılmasını ifade etse de aradan geçen bir yılda iktidarın her sözü havada kaldı. Son 21 yılda dirençli kentler için en ufak çalışma yapmayan iktidar, son bir yılda da hamaset dışında hiçbir şey ortaya koymadı.

Depremin ardından 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yapma sözü veren siyasi iktidar henüz 31 bin konut dahi yapamadı. Yüzde 70’i tamamlanan konut sayısının 25 bin olduğu ifade edildi. Yani, bırakın birinci derecede deprem bölgesi olan kentlerimizde dirençli konutlar yapılmasını, henüz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı dahi evlere sokamadık.

Evet, ülke olarak bir yıl önce bugün yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle birlikte büyük sarsıntı yaşadık. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Önce deprem bölgesindeki yaralarımızın sarılmasını, daha sonra da birinci derecede deprem bölgesindeki kentlerimizin dirençli hale getirilmesi için sözde değil, özde adımlar atılması gerektiğini ifade ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız taze! Yaraları birlikte saracağız.”dedi.