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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Belediye Başkan Aday Adayı Tuğrul Yıldız, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.ISPARTA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Belediye Başkan Aday Adayı Tuğrul Yıldız, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldız, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bundan tam bir yıl önce 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaşımız kaybettik, on binlerce vatandaşımız yaralandı. 11 şehrin yarısı yerle yeksan oldu. Bundan dolayı herkesin; geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders çıkartması gerekmektedir. Ayrıca, depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeliyiz. Güzel ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve tüm vatandaşlarımıza da sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum."