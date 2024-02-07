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AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Av. M. Salih Aydın Murat Mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.AĞRI (İGFA) - Ağrı’da bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmada AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Salih Aydın’a yoğun ilgi olurken Aydın’da misafirlerle tek tek ilgilenirken taleplerini dinledi.

Buluşma ile ilgili “Siz bizim motivasyon kaynağımızsınız” diyen AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Av. Mehmet Salih Aydın; “Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan bir parça, eş olarak hayat arkadaşımız, evlat olarak gözümüzün nurusunuz. Murat Mahallesinde yaşayan annelerimiz,ablalarımız, kardeşlerimizle bir araya geldik. Siz bizim motivasyon kaynağımızsınız.”dedi.