Küçük sanayi sitesi esnaflarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızla Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak ve ilçemize değer katacak projelerimiz için görüş alışverişinde bulunduk” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, saha çalışmalarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşları, hemşeri ve kültür dernekleri, mahalle gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, küçük sanayi esnaflarına misafir oldu.

ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Küçük sanayi sitesindeki esnafları, AK Parti teşkilat yöneticileriyle birlikte dükkanlarında tek tek ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diledi.

EKONOMİNİN TEMEL DİNAMİĞİ

“Esnaflar geçmişten günümüze toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, ekonominin temel dinamiği olmuştur” diyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızın ilçemizin daha ileriye gitmesi noktasındaki katkısının bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bağlamda ilçemizin ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sitesindeki esnaflarımızla bir araya geldik.