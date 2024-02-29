Cumhur ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçime yönelik saha çalışmalarına devam ediyor. Mahalle gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Demirhanlar Sanayi Sitesi ve Tatlıkuyu’da bulunan esnafları ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Cumhur ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçime yönelik saha çalışmalarına devam ediyor. Mahalle gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Demirhanlar Sanayi Sitesi ve Tatlıkuyu’da bulunan esnafları ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, teşkilat yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde esnafları dükkanlarında tek tek ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

ESNAFLARIMIZ EKONOMİNİN BEL KEMİĞİ

Esnaflarla hasbihal eden belediye çalışmaları ve projelere ilişkin bilgi veren Başkan Adayı Büyükgöz, “Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf kardeşlerimizle birlikteyiz. Her biri üreten ve güçlenen Türkiye'nin mimarı. Esnafımızla omuz omuza olmaya, büyüyen ülkemiz için çalışmaya ve Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına hazırlamaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Bölge esnafı da Başkan Adayı Büyükgöz’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.