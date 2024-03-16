İYİ Parti Akseki Belediye Başkan Adayı Ali Kartal, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.ANTALYA (İGFA) - İYİ Parti Akseki Belediye Başkan Adayı Ali Kartal mesajında şunları söyledi:" Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan topraklarımızı savunmak ve korumak adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizi anma adına bizim için çok anlamlı bir gündür.

Çanakkale Savaşları; Milletimizin, tarih önündeki hesaplaşmalarından biridir. Bu zafer vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir.



Çanakkale destanı, ateşten günler yaşadığımız milli mücadele yılları için hem moral, hem ışık, hem de yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önsözü olmuştur.

Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu hiç şüphesiz ki atalarımızın istikbalimiz adına verdikleri cana borçluyuz.

Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

18 Mart Şehitler Günü ve bugüne adını veren Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum.”dedi.