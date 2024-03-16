Edirne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Songül Çetinkaya Tül, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Özverili çalışmalarıyla hemşehrilerinin takdirini kazanan Edirne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Songül Çetinkaya Tül, Edirne için gerçekleştirmek istediği plan ve projelerle de büyük beğeni topluyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve Edirne siyasetinde adı sıkça geçen Başkan Adayı Tül, Edirne sokaklarını arşınlamaya devam ediyor. Esnaf, kurum ve kuruluş ziyaretlerine büyük önem gösteren Tül, her gününü vatandaşla dolu dolu geçiriyor. Seçim çalışmalarına ilişkin verdiği kısa bilgilendirmede Edirne halkının geri dönüşlerinin sandığa mutlaka yansıyacağını ifade ederek şunları söyledi:" Hayatımızı, Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bizler de bu süreyi en verimli şekilde kullanıyoruz. Saha çalışmalarımızın devam ediyor. Bunların yanı sıra hane, kurum, kuruluş ve esnaf ziyaretlerine büyük önem gösteriyoruz. İttifaklar arasına sıkışmış, bana oy vermezsen Edirne biter, ceketimi koysam kazanırım siyasetine bizlerin sayesinde son verildi. Çünkü biz halkı kandırmıyoruz, halkı zorlamıyoruz. Halka illa ittifaka ya da ceketimi koysam kazanırım siyasetine oy vereceksiniz demiyoruz. Halk da bunu benimsemiş durumda. Öyle ki geri dönüşler bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu geri dönüşlerin sandığa yansıyacağından kesinlikle eminim. Bizi destekleyen, her daim yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Biz ona, buna değil sadece halka bağımlıyız"dedi.