İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.YOZGAT (İGFA) - İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi:" Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz.



Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk milleti, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur.



Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile Milletimiz; kendisini tarihten silmek isteyenlere imkânsızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirtmiştir. Bugün milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunu “Çanakkale Ruhu” ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bozacak güce sahiptir.





Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.''dedi.