Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayımladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınlayarak bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.

Başkan Akbilek mesajında, 6 Şubat'ta yaşadıkları felakette binlerce vatandaşı kaybettiklerini, burukta olsa Kurban Bayramını idrak edeceklerini belirterek, "Bu bayram, ülkemizin ve memleketimizin huzura ve refaha ulaşması için bir adım olsun. Maalesef Adıyaman olarak zor ve zaman isteyen bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu dönemi de yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ederek, acılarımızı paylaşarak, birlikteliğimizi güçlendirerek daha güzel ve mutlu bayramlar kutlayacağız. Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken deprem felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyor hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.