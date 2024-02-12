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Celaliye Romanlar Derneği Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ilçede ikamet eden yüzlerce Roman vatandaşın katılımıyla açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dernek demek demokrasi demektir. Dernek demek insanların hak ve hukuklarının korunacağı bir şemsiye demektir, sizin yuvanız demektir” diye konuştu.

“ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİN TAPULARINI VERMEK BİZE NASİP OLDU”

Celaliye Mahallesi’nde yaşayan Roman vatandaşlar tarafından kurulan Celaliye Roman Derneği’nin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanları 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Eyüp Dal, Celaliye Roman Derneği Başkanı Hüseyin Söğütlü tarafından gerçekleştirildi. Yüzlerce Roman vatandaşın büyük sevgi gösterileriyle karşıladıkları Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu belirterek; “Karaağaç Mahallesi’nde yaşamlarını sürdüren Roman vatandaşlarımızın evlerinin tapularını vermek bize nasip oldu. Roman vatandaşlarımızın en yoğun yaşadıkları bölge olan Mimarsinan Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmasına başlıyoruz. Oradaki vatandaşlarımız daha iyi şartlarda barınabilecekleri evlerine kavuşacak” dedi.

KADINLAR İÇİN ÇİÇEK SATIŞ STANDLARI KURULACAK

Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü; “Dernek demek demokrasi demektir. Dernek demek insanların hak ve hukuklarının korunacağı bir şemsiye demektir, sizin yuvanız demektir. Size desteğimiz bundan sonrada sürecektir. Bugüne kadar yaptıklarımızın daha fazlasını mutlaka göreceksiniz. Genelde roman kadınlarımız çiçek satışıyla ilgilenir diyor ve bu anlamda da sizlerden gelen talep var. İBB’nin yapmış olduğu gibi biz de sizler için çiçek satışı yapabileceğiniz yerlerde standlar kuracağız. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”