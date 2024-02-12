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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, demokrasi ile yönetilen toplumlarda çok önemli bir görev üstlenen muhtarların demokrasinin eşiği olduğunu söyledi.

Erdoğan DEMİR- İSTANBUL (İGFA) - Büyükçekmece Belediyesi’nde yaptırılan Güzelce ve Mimarsinan mahalle muhtarlıkları yoğun katılım eşliğinde törenle açıldı.

MUHTARLAR BAŞKAN AKGÜN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükçekmece Belediyesi’nin vatandaşların daha iyi bir ortamda hizmet alabilmeleri, mahalle muhtarlarının daha iyi hizmet verebilmeleri adına ilçe genelindeki mahalle muhtarlıklarını modernize etti. Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılan Güzelce ve Mimarsinan mahalle muhtarlıkları törenle hizmete açıldı. İlk olarak Güzelce mahalle muhtarlığının açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Güzelce Mahalle Muhtarı Sevil Günay, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti. Ardından Mimarsinan mahalle muhtarlığının açılış töreni gerçekleşti. Mimarsinan Mahalle Muhtarı Cafer Demirkaya, vatandaşa daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için yaptırılan yeni muhtarlık binası için Başkan Akgün ve ekibine teşekkür etti.

MUHTARLARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Törenlerde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24 mahalle muhtarlığından 22 tanesinin yenilendiğini belirterek; “Demokrasi ile yönetilen toplumlarda muhtarlarımız çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu anlamda muhtarlarımız demokrasinin eşiğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarımıza desteğimiz sürecektir” diye konuştu.

Açılış törenlerine 24. Dönem CHP Milletvekili ve Belediye Başkan Danışmanı Süleyman Çelebi, Kumburgaz geçmiş dönem Belediye Başkanı Hayri Erçağ, Mimarsinan geçmiş dönem Belediye Başkanı Nail Öztürk, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.