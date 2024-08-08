Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluk’ta Halk Günü Buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Tekerlekli sandalye ihtiyacının dile getirilmesi dolayısıyla 10’u Başkan Akın’ın tarafından karşılanmak üzere 20 tekerlekli sandalye program bitmeden Susurluk’a ulaştırıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluklularla Halk Günü Buluşmasında bir araya geldi. Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel ve daire başkanlarının da yer aldığı programda vatandaşlar istek ve taleplerini dile getirdiler. Vatandaşların taleplerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Akın “Susurluk, hak ettiği hizmeti Büyükşehir’den görecek.” dedi.

BAŞKAN AKIN, ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Vatandaşların talepleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Susurluk’a 20 tekerlekli sandalye gönderilmesi talimatını veren Başkan Ahmet Akın, bu sandalyelerin 10 tanesini kendisinin bağış olarak göndereceğini dile getirdi. Program devam ederken Başkan Akın’ın talimatıyla 20 tekerlekli sandalye Susurluk’a ulaştırıldı. Başkan Ahmet Akın’ın verdiği talimat üzerine kısa sürede tekerlekli sandalye ihtiyacının giderilmesi vatandaşlardan övgü topladı.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Balıkesir’in dört bir yanında vatandaşlarla sıklıkla bir araya gelme gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Akın “Ekibimiz ve bütün sorumlularımız burada. Sorunu çözmek için yola çıktık ve sorunları teker teker çözeceğiz. Halkımızın isteklerini en hızlı şekilde çözüme ulaştıracağız. Bütün birimlerden arkadaşlarımız ile birlikte sizlerden gelen istekleri, arzuları not alıyoruz. Artık söz sizde. Sizleri dinleyeceğiz. Susurluklu hemşehrilerimizi en güzel hizmetlerle buluşturacağız.” dedi.

“SUSURLUK’A, SAHRA HASTANESİ KURACAĞIZ”

Eşi Arbil Akın ile öncülük ettiği “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesine değinen Başkan Ahmet Akın “Kedilerimiz, köpeklerimiz hepsi müthiş güzel. Onları sahipsiz bırakmıyoruz. Sahipsiz hayvan bırakmamamız lazım. Dünyanın modern ülkelerine gittiğimizde sokaklarda sahipsiz hayvan sayısı yok denecek kadar az. Bu iş vicdan işi. Susurluk’a, Sahra Hastanesi kuracağız. Sokak hayvanlarını sahiplendirme projesi hazırlayarak Türkiye’ye örnek olacak bir proje ortaya koyduk. Ben hemşehrilerimden de bu kampanyaya sahip çıkmalarını ve bir can sahiplenmelerini istiyorum.” dedi.

SUSURLUKLULAR, BAŞKAN AHMET AKIN’DAN MEMNUN

Halk Günü Buluşmalarına katılan vatandaşlar, Başkan Ahmet Akın ile birebir temas kurarak sorunlarını ve taleplerini iletmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen İzzet Özdemir “Balıkesir’in 20 ilçesi var. Başkanımız Ahmet Akın da bu ilçelere eşit şekilde davranıyor. Bu yönden kendisini takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

“Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sorunlarının çözümü için Susurluk’a gelmesinin çok güzel olduğunu belirten Handan Sayı “Ben kendisini çok başarılı buluyorum. Verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sorunlarımız ve taleplerimizle yakından ilgilenildi. Bu nedenle de çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Oldukça güzel bir buluşma gerçekleştirildiğini dile getiren Susurluk Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Irmak “Vatandaşlarımız da çok mutlu oldular. Ahmet Başkanımızın insanlarla iç içe olması güzel. Herkesin sorununu tek tek dinlemesi güzel. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi toplantıların çok faydalı olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.