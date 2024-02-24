Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Balkanları, Kafkasları ve Anadolu coğrafyasını içine alan bir Türk yurdu olduğunu belirterek, hemşehri derneklerine ve sivil toplum kuruluşlarına her zaman gerekli desteği verdiklerini ve vereceklerini söyledi.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde biraraya geldi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, belediye başkan adayları ile dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Bursa’nın Balkan göçmenlerinin çok yoğun bir şekilde yaşadığı bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı tarihlerde Bulgaristan’dan Kosova’ya, Makedonya’dan Batı Trakya’ya kadar farklı coğrafyadan gelenlerle Bursa’nın değer kazandığını belirtti. Şehrin iş ve kültür hayatı, gastronomisi, folkloru, müziği renklenerek değer kazandığını anlatan Başkan Aktaş, “Bu güzelliklerin oluşmasında emeği geçen, göçlerin acısını yaşayan ve hisseden tüm büyüklerimizden ölenleri rahmetle, yaşayanları saygıyla anıyorum. Ben de çocukluktan beri Makedonya göçmeni ailelerle beraber yaşadığım için kültürü iyi bilirim. Her zaman kendimi yakın hissetmişimdir. Bundan sonra dört buçuk sene herhangi bir seçim olmadığını göz önüne alırsak işimizin daha hızlı olacağını anlamış oluruz. Bu bir fragmandı. Asıl film 1 Nisan’dan sonra başlıyor” dedi. Bursa’nın Balkan, Kafkas ve Anadolu coğrafyasını içine almış bir Türk yurdu olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa özel bir şehirdir. Bursa’da yaşamak bizim için ciddi ayrıcalıktır. Biz Bursa’nın her yerinde gülümsüyoruz. Birçok büyük projeyi hayata geçiriyoruz. Senelerdir konuşulan Güney Çevre Yolu’nu biz gerçekten yapıyoruz. Gökdere’den başlayıp 75. Yıl, Yiğitler, Esenevler’den tut Değirmenönü, Karapınar’a kadar. Balıklıdere köprüsünü yaptık. Şimdi orada takır takır yol yapıyoruz. Milletin aşağı inmeden o çevre yolunu kullanmasını istiyoruz. Bir de işin Orhaneli tarafından Çalı tarafına İzmir Yolu tarafına giden ayrı bir yol daha var. Ayrıca 18 uygulamasıyla Hasanağa tarafından yaptığımız bir yol daha var. Bilgimiz, tecrübemiz, dinamizmimiz, heyecanımız azalmadan artarak devam ediyor. İnsanlara hizmet etme şerefini bana veren Allah’a şükrediyorum. Bu kutlu bir görev. Donanımlı ekibimizle bu dönem daha farklı olacak. Bursa için ciddi kazanımların olduğu, şehrin katma değerinin arttığı, ticaretinin daha karlı olduğu hale getirmek bizim boynumuzun borcu. Bu zamana kadar tüm hemşehri derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarına gereken desteği verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.