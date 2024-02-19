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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin 17 ilçesinde de altyapıdan üstyapıya kadar birçok alana dokunduklarını belirterek, “Bursa bizim için değerli. Bizim sevdamız Bursa” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hemşeri derneklerinin temsilcileriyle biraraya geldi. Nadır Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Program esnasında katılımcılar, Gemlik merkezli 3.5 büyüklüğündeki depremi de hissetti. Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin yöneticilerine Bursa’ya ve ilçeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, son 5 senede yoğun çalışma temposuyla hizmet ettiklerini söyledi. Verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ve bazı projelerde de çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, Orhangazi ilçesinde de yoğun bir tempoyla işleri yürüttüklerini anlattı. Bursa’nın merkezi ve 17 ilçesinde altyapıdan üstyapıya kadar birçok alana dokunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bizler her zaman şehrimizi düşünüyoruz. Eksiklikler muhakkak olacaktır ama onları yine bizler gidereceğiz. Şehrin her bir köşesini ihya etmeyi, sokakları ve caddeleri düzeltmeyi, bir hayata daha dokunabilmeyi düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 vatandaş ve şehir odaklı hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bursa bizim için değerli. Bizim sevdamız Bursa” diye konuştu. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın konuşması sırasında yaşanan Gemlik merkezli 3.5 büyüklüğündeki depremi de tüm katılımcılar hissetti. Birlik ve beraberlik içerisinde Bursa ve Orhangazi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Aydın, destek ve katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Son 5 senede yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlatan Başkan Aktaş, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal yatırımlardan spora kadar Bursa’ya kazandırılan hizmetler konusunda katılımcılara bilgi verdi.