Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emirsultan Meydanı’ndaki iftar çadırında buluştuğu vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde geçmesi adına Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki otoparkta ve Emirsultan Meydanı’nda her gün 3 bin kişiye, Hatay’da da 2 bin kişiye iftar veriyor.

Fırsat buldukça iftar soflarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş’ın son durağı Emirsultan Meydanı’ndaki iftar çadırı oldu. Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte çadıra gelen Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti, topun patlamasıyla birlikte orucunu da çadırda açtı.

Ramazan’ın tüm bereketi ve tüm güzelliğiyle devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu akşam iftarımızı Emirsultan’daki iftar çadırımızda yaptık. Öncelikle katılan tüm davetlilerimize çok teşekkür ediyorum. Kış olmasına rağmen iki farklı noktadaki iftar organizasyonlarımıza vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ramazan’ın tüm bereketini ve güzelliğini hemşehrilerimizle beraber yaşamaya çalışıyoruz. Bu organizasyonlara katılarak da onların yanında olduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyle herkese hayırlı Ramazan’lar diliyorum ve şimdiden herkesin bayramı tebrik ediyorum” dedi.