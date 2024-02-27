Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Oto Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni (Otosansit) ziyaret ederek esnafın görüş ve düşüncelerini birinci ağızdan dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve meclis üyeleriyle birlikte sanayi sitesinde ilk olarak dükkanları tek tek gezerek esnafa ‘hayırlı işler’ diledi. Site esnafının talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Alinur Aktaş, eksik ve aksaklıkları not alarak en kısa sürede çözüm sözü verdi. Başkan Aktaş, daha sonra kooperatif binasına geçerek yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Otosansit Kooperatif Başkanı Ahmet Kalfalımehmet tarafından toplantıda yerleşkenin kapasitesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yapılan düzenlemelerle Otosansit’te yaşanan rahatlamalar dolasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Kalfalımehmet, esnafın kendilerine ulaştırdığı talep ve düşünceleri de paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece seçim sürecinde değil her zaman esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelerek görüşlerini dinlediklerini ve sıkıntılara çözümler ürettiklerini söyledi. Yüzlerce işletmenin bulunduğu Otosansit’te esnafla buluşarak kendilerini dinlediklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bizim için verimli bir ziyaret oldu. Sitedeki esnafımızın genel anlamda memnuniyetine şahit olduk. Özellikle personel noktasında yaşanan sıkıntılardan, içerideki trafik düzenlemelerinden ve fiziki şartlardan bahsettiler. Gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçip gerekli talimatları verdik. Site yönetimine ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Site esnafımıza da kolaylıklar diliyorum” dedi.