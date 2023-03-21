Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören gençlerle bir araya gelip, onlarla tecrübelerini paylaştı. Başkan Aktaş, deprem bölgesine gönderilmek üzere seyyar tuvalet ve duş kabini üreten gençlere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın son durağı Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi oldu.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile birlikte konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, hayata dair tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Öğrencilik yılları ve iş hayatından örnekler vererek öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Aktaş, özellikle mesleki eğitimdeki gençlerin Türk sanayisi için çok önemli olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin artık İHA’ları, SİHA’ları, yüksek teknolojiyi konuştuğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bizim el becerileri olan, pratik düşünebilen, işini aşkla yapan insanlara ihtiyacımız var. Unutmayın hiçbir başarı tesadüf değil. İmkansız olan hiçbir şey yok, yeter ki isteyin. Hedefinizi belirleyin ve vazgeçmeyin” dedi.

Buluşma sonrasında öğrencilerin açtığı resim sergisini de gezen Başkan Aktaş, gençler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere yapılan seyyar tuvalet ve duş kabinlerini inceledi.