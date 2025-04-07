Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, düzenlenen basın toplantısında göreve geldiği günden bu yana 1 yılda Sakarya'yı hizmetlerle buluşturmak için attıkları adımları tek tek anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,düzenlenen basın toplantısında göreve gelişinden itibaren 1 yıllık sürede yürütülen hizmetleri, ilk adımları atılan tarihi projeleri ve devam eden tüm çalışmalarıkamuoyuyla paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen basın buluşmasına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Engin Karaçelik, Aslan Yılmaz, Ziya Cevherli, İlhan Yılmaz, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Konut A.Ş Genel Müdürü Beşir Beşiroğlu, BELPAŞ A.Ş Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, daire başkanları, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, DİJİMED Başkanı Ersin İbil, gazeteciler ve basın mensupları katıldı.

METROBÜS HATTI UZUYOR, RAYLI SİSTEM İKİNCİ ETAP

Başkan Yusuf Alemdar Serdivan-Kampüs Raylı Sistem Hattı’nda son durumu anlatırken raylı sistem için 2’nci hedeften bahsetti.

12 kilometrelik Şehir Hastanesi Metrobüs Hattı’nın güzergahını Aziz Duran Parkı’ndan alıp Gar Meydanı’na kadar uzattıklarını müjdeleyen Alemdar, metrobüs hattı hazırlığıyla alt yapısı oluşacak olan yeni raylı sistemi de 2’nci etap olarak Şehir Hastanesi ile şehir merkezi arasında devreye almayı hedeflediklerini söyledi.

BİLİM MERKEZİ MÜJDESİ

Başkan Alemdar ayrıca 770 milyon TL’lik Şehir Kütüphanesi’nin yanında (Donatım) 5 bin metrekarelik alana gençlere hitap edecek bir Bilim Merkezi inşa edileceği müjdesini paylaştı. Alemdar, Aziz Duran Parkı, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi’nin sosyal yaşam alanı olarak bütünleşeceğini ifade etti.

SAPANCA GÖLÜ’NÜN GÜZELLİKLERİ KULLANIMA AÇILACAK

Ayrıca Alemdar mama üretim tesisi kurduklarını, Sakarya Botanik Vadisi projesini gençlere kamp alanı olarak revize ettiklerini ifade ederken Sapanca Gölü’nün güzelliklerini koru-kullan dengesiyle vatandaşların kullanımına açmak için önemli adımları atmak için bakanlıktan onay aldıklarını anlattı.

Başkan Alemdar’ın konuşmasından satır başları şöyle:

RAYLI SİSTEM İÇİN 2’NCİ ETAP HEDEFİ: YAZLIK KAVŞAĞI PROJESİ

“Her fırsatta gündeme gelen raylı sistemle ilgili proje ihalesi yapıldı. Yapım ihalesini 2026 gibi planlıyoruz. Stadyumdan başlayıp Kampüs’e gidecek olan projemizi bitireceğiz. Yazlık Kavşağı’nın proje çalışmaları tamamlandı. Nasip olursa temmuz gibi yapım ihalesini yapmış olacağız. Bunu yaparken raylı sisteme uygun olarak yapacağız. Şehir merkezindeki (Kampüs Hattı) 12 kilometrelik raylı sistem projesi sonrası burada da metrobüs hazırlığı sonrası oluşacak raylı sistem altyapısıyla Şehir Hastanesi’ne kadar raylı sistemi getirmek istiyoruz.”

SAPANCA GÖLÜ İÇİN YENİ ADIM

“Şehrimizin en önemli değeri sapanca gölü. Sapanca kişilere ait değil hepimize ait. Özelde Sakarya’nın genelde ise tüm insanlığın mirasıdır. Sapanca’ya bakarken içme suyuna, yeşiline, turizme ve kattığı katma değerine bakacağız. Bizim tek içme suyu kaynağımız. Bizde Sapanca’ya kullan ve koru dengesiyle yaklaşacağız. Bu cennetin etrafında insanımız bir uçtan bir uca gidebilecek.Sapanca’nın güzelliklerinden faydalanabilecekleri şekilde kullanıma açacağız. Bakanlığımızla görüşmelerden olumlu sonuç aldık.”

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA 26’NCI SIRA

“Bu şehrin havasını soluyan, hayal kuran, üreten herkesin düşüncesini önemsiyor, bu şehir hepimizin diyoruz. Biz yola çıkarken 3 motto belirlerdik. Birincisi depreme dayanıklı dirençli bir şehir, ikincisi herkesin bir arada olduğu iç içe sosyal ve üçüncü olarak karbondan arınmış yeşil bir şehir olmasıdır. 1 yılı doldurduk. Söz verdik. Su fiyatlarını indireceğiz dedik. 30 Büyükşehir arasında bugün 26’ncı (pahalıdan ucuza yapılan sıralama) sıradayız. En ucuz 4’üncü büyükşehiriz. Muslukta içilebilir ucuz suyu vatandaşlarımıza sunduk. Öğrencilerimize ise okula giderken aldıkları harçlıkları otobüslere vermesin dedik. İlk ve orta okul öğrencilerimize ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerimize ise yüzde 54 indirimi uyguladık. Otobüs filomuzda 23 yeni otobüsle yeniledik. Arifiye-Adapazarı ulaşım ağımıza güç katmak için yeniden ADARAY’ı faaliyete soktuk.”

KAMPÜS MUTFAK, DAR GELİRLİLERE DESTEK, PATİ İZİ

“Hayvanların sahiplenilmesi için Pati İzi adlı bir proje başlattık. Türkiye’de örnek bir çalışma oldu. Belediye olarak tüm sosyal tesislerimizde uygun fiyatlarda ürün satarken, parası olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza ise ücretsiz olarak destekler sunduk. Üniversitedeki öğrencilerimiz için Kampüs Mutfak’ı yaptık. Sağlıklı, hijyenik ve bütçelerine uygun sıcak yemekleri öğrencilerimize sunduk.”

84 BİN METREKARE ALANA SOKAK HAYVANLAR YAŞAM KAMPÜSÜ

“Sokak hayvanları konusunda sabah okula giden çocuklarımıza, akşam evine giden gençlerimize zararlar geldiğini biliyoruz. Hem dünyada hem Türkiye’de örnek olacak bir çalışma geliştirdik. 84 bin metrekarelik alanda yapılacak olan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projemizle sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Hedefimiz 6’ncı aydan itibaren şehirde sahipsiz hayvan görmek istemiyoruz. Beslenmesinden oyun alanlarına kadar her şeyi içinde bulunduran bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Çalışmamız bitmek üzere”

Başkan Alemdar, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.