Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın şehirlerarası otobüs terminalinde yıllık 4 buçuk milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayacak GES projesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce müjdesini verdiği Şehirlerarası Otobüs Terminali üzerine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmaların başladığını müjdeledi.

Terminal çatısında bulunan 5 bin 780 metrekare alanda güneş enerjisi panellerinin montajından ilk fotoğrafları paylaşan Alemdar, bu projenin Sakarya genelinde sürdürülebilir enerji, yeşil dönüşüm ve geri dönüşüm konularında örnek olacağının altını çizdi.

YILDA 4 BUÇUK MİLYON TL TASARRUF

Doğadan alınan güçle, Sakarya’ya kendi öz ve doğal kaynaklarıyla katma değer oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Alemdar, bu projeyle sadece terminal sınırları içerisinde 1 yılda 4 buçuk milyon TL’lik tasarruf elde edeceklerini söyledi.

Yenilenebilir ve temiz enerji konusunda önemli bir adım atmış olacaklarını ifade eden Alemdar yılda 983 bin kWh enerji üretimini öngördüklerini belirterek, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir Sakarya bırakmak için bu şart” vurgusu yaptı.

“983 BİN KWH ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ”

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve projenin devreye alınacağını söyleyen Başkan Alemdar, şu değerlendirmeleri yaptı: “Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali’ne montajına başlanan GES projesinin kullanılabilir çatı alanı toplamda 5 bin 780 metrekare olacak. Tam olarak faaliyete geçtiğindeise ortalama 983.000 kWh elektrik üretimi öngörüyoruz. Bu da yıllık 4 milyon 500 bin TL gibi bir finansman kaynağının tasarruf edilmesi anlamına geliyor. İnşallah kısa sürede çalışmaları tamamlayıp projeyi hizmete sunacağız”

“ENERJİYLE DÖNÜŞEN, YEŞİLİ VE DOĞASIYLA KORUNAN BİR SAKARYA…”

“Kurulacak sistem sadece terminalin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak daha fazlasını üretecek kapasitede olacak. Biz bu proje sayesinde sadece enerji üretmeyecek, aynı zamanda çevresel ve ekonomik faydalar da sağlayacağız. Yenilenebilir enerji ve temiz enerji ile kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Enerjiyle dönüşen, yeşiliyle, doğasıyla korunan, güzelliği gelecek nesillere büyük bir hassasiyetle aktarılan Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KENDİSİNİ KISA SÜREDE AMORTİ EDECEK

Arifiye’de bulunan terminalin çatısı, çalışma bittiğinde bütünüyle güneş enerji panelleriyle donatılacak ve bu proje, sağlayacağı enerji tasarrufuyla kendisini çok kısa bir sürede amorti ederek Sakarya’ya katma değer olacak.