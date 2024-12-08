Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hizmetlerin takibi ve yeni projelerin planlanması için şehri karış karış geziyor. Alemdar son olarak Söğütlü Akçakamış Mahallesi’nde yenilenen bin 500 metrelik ulaşım ağını inceleyerek bölge bir araya geldi. Başkan Alemdar, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. İnşallah Söğütlü’de olduğu gibi her ilçemize her mahallemize hizmet götürmeye gayret göstereceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri karış karış gezerek devam eden, tamamlanan çalışmaları takip ediyor ve yeni proje planlanları için bölgeleri yerinde inceliyor.

Vatandaşlarla bir araya geldi

Alemdar, son olarak Söğütlü Akçakamış Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi ve ardından bölge halkının daveti üzerine vatandaşlarla bir araya geldi.

Alemdar talepleri dinliyor

Başkan Alemdar’a ziyaretinde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve Akçakamış Mahalle Muhtarı Ertan Gülen eşlik etti.

Başkan Yusuf Alemdar vatandaşlarla sohbet etti, istek ve talepleri dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Her ilçeye, her mahalleye hizmet

Başkan Alemdar, “Seçimden önce de Akçakamış Mahallemizi ziyaret etmiştik. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Seçim öncesi söz vermiştik. Bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. İnşallah Söğütlü’de olduğu gibi her ilçemize her mahallemize hizmet götürmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Üretimin önemi

Başkan Alemdar ayrıca bölgedeki tarımsal zenginliğe dikkat çekerek, “Biz üretmek zorundayız. Pandemiden sonra tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Söğütlü, tarım konusunda oldukça verimli bir topraklara sahip bir ilçemiz. Buradaki kıymetli toprakların farkındayız. Bu konuda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımıza gerekli talimatları verdim. Çiftçimizim her daim yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar’a teşekkür

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, “Yusuf Başkanımız bizlere her zaman ağabeylik yapıyor. Akçakamış Mahallemizin önemli bir sorunu olan asfalt çalışmasını kısa zamanda tamamladı. İlçemize sunduğu hizmetler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akçakamış’ta ne yapıldı?

Büyükşehir, Akçakamış’ta yenileme çalışmaları başlattı ve mahallenin ana ulaşım yolu olan bin 500 metrelik güzergahı 2 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturdu.