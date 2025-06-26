Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da milletvekilleri ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u ziyaret ederek Sakarya’nın geleceğine dair önemli istişarelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TBMM komisyonlarında yeni görevler alan Sakarya milletvekillerini tebrik eden Alemdar, şehir için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Alemdar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığı’na yeniden seçilen Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ertuğrul Kocacık, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Lütfi Bayraktar, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi Murat Kaya, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Ali İnci, Anayasa Komisyonu üyesi Muhammet Levent Bülbül, KEFEK üyesi Ayça Taşkent ve Milletvekili Ümit Dikbayır’ı ziyaret ederek yeni görevleri için başarılar diledi. Ziyaretlerde, Sakarya’ya dair önemli projeler ve yatırımlar masaya yatırıldı.

Başkan Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u da ziyaret etti. Devam eden yatırımları değerlendiren Alemdar, “Genel Başkan Yardımcımıza destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum,” dedi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Alemdar, “Milletvekillerimizle ve Genel Başkan Yardımcımız Yavuz’la bir araya geldik. Birlikteliğimizden aldığımız güçle Sakarya’nın geleceğini şekillendireceğiz. Bu şehre güzel hizmetleri hep birlikte taşıyacağız. Sakarya için aynı paydada buluşuyor, birlik içinde değer katmak için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı. Alemdar, nazik misafirperverlikleri için vekillere teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.