17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 25’inci yıl dönümünde Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programla anıldı. Başkan Yusuf Alemdar, “Bu şehirde dirençli binaları oluşturmak zorundayız. El ele verirsek, sağlam ve dirençli şehircilik anlayışıyla çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabiliriz” dedi. Vali Karadeniz ise depremden sonra gösterilen hassasiyetin öncesinde de gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.SAKARYA (İGFA) -17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25’inci yıl dönümünde deprem şehitleri Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programla anıldı.

Tarihin en uzun 45 saniyesinin yaşandığı gecede İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başlayan programda, gece boyunca hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle anılan deprem şehitleri için İl Müftü Mehmet Aşık tarafından dua okundu.

Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem belgeseli izlendi. Demokrasi Meydanı’nda Sakarya itfaiyesi, UMKE, Kızılay, İHH, 112 acil, gönüllü arama kurtarmalar, AFAD ve ilçe belediyeleri stantlar açarak alana gelen vatandaşlara deprem öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

YOĞUN KATILIM

Anma programına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, STK temsilcileri, oda başkanları muhtarlar, meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAKARYA’YI AFETLERE DİRENÇLİ HALE TAŞIMAK ZORUNDAYIZ

Başkan Yusuf Alemdar, 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 25 yılda acılarının hala taze olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Alemdar, açıklamasında dirençli şehirler ve kentsel dönüşüm vurgusu yaparak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla çalışmalar yapıyoruz. Genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimiz ile bu hususta gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Elbette ki bu dönüşümün tek taraflı olması imkânsızdır. Kamunun yanı sıra deprem gerçeğini unutmadan hep birlikte bu çalışmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu şehirde dirençli binaları oluşturmak zorundayız. El ele verirsek sağlam ve dirençli şehircilik anlayışıyla çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabiliriz” dedi.

TOPYEKÜN SEFERBERLİK

Sakarya’da en önemli önceliklerinin afetlere dirençli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Afetler yaşadığımız bu coğrafyanın bir gerçeği. Her 30 yılda bir büyük depremler yaşadık. Bununla ilgili tedbir almak, deprem bilincini oluşturmak ve depreme dirençli şehirler oluşturmak zorundayız. Serdivan ve Yenikent bölgesi başta olmak üzere sağlam binalarla dönüşüm yapıldı. Ancak bu yeterli değil. Şehrimizde halen dönüşüme girmesi gereken yapılar mevcut. Şehrimizin tüm dinamiklerini bu konuda birlikte hareket etmeye davet ediyorum. İnşallah şehir olarak dönüşümü başararak, daha güvenli bir Sakarya’yı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

YATAY MİMARİYİ KAZANDIK

TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, “99 depremi herkesin hafızalarında farklı acılar ve anılar bırakmıştır. O gün hayatımızın normale dönemeyeceğini düşündüm. Fakat elhamdülillah normale döndük. Maraş depreminde inanılmaz bir acı yaşadık fakat çok hızlı bir yapılanmayla o illerimiz hızlıca ayağa kalkıyor. Şehrimize baktığımızda ise en büyük kazanımımız yatay mimari oldu. Aynı zamanda Yenikent bölgesi de şehrimize nefes aldırdı. Şimdi ise diğer ilçelerimizde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu süreçte sizlerin desteği önemli. Vatandaşlarımızla, STK’larımızla, kurumlarımızla bu süreci tamamlayacağız” dedi.

DEPREME HAZIRLIKLI OLABİLİRİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “17 Ağustos gecesi tam olarak bulunduğumuz meydanda valilik binası vardı. O gece hepimiz kıyamet koptu zannettik. Gerçekten kıyameti andıran bir geceydi. Elbette deprem olacak, olmamasını sağlayamayız ama depreme hazırlıklı olabiliriz. O günlerden bugüne çok şey yapıldı bu şehirde. Daha fazlasını da yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde girişimlerimizi başlattık. Ben bu vesile ile tekrar hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

YAPILACAK ÇALIŞMALARLA BU ACILAR TEKRAR YAŞANMAYACAK

Vali Yaşar Karadeniz, “Ülkemiz birçok alanda afet riski barındırıyor fakat deprem afeti diğer afetlere göre daha sarsıcı ve tahrif edicidir. Ülkemizde depremle ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sakarya’da ise yatay yapılaşma disiplinli bir şekilde uygulanarak sağlıklı bir yapı stoğu oluşturulmuş. Bizler depremden sonra gösterdiğimiz hassasiyeti depremden önce de göstermek durumundayız. Eğer bunu yaparsak ekonomi başta olmak üzere birçok alanda kazanımlar elde edebiliriz. Bizler deprem gerçeğine hazır olmak zorundayız. Ben inanıyorum ki yapılacak çalışmalarla bu acılar tekrar yaşanmayacak. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.