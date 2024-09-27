Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Her canlının korunmaya , Sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, “Her canlının korunmaya, sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır. Hayvanları birlikte koruyalım' şehrin birçok noktasında hayvanların su ihtiyacını gidermek maksadıyla su odakları oluşturalım, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem bırakalım. özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için Belediyeler tarafından eğitim çalışmalarını da ağırlık verilerek çalışmalar sürdürülmelidir.. Özellikle Belediyelerimiz tarafından '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farklı okullarda öğrencilerle bir araya gelinerek veteriner hekimlerimiz tarafından, hayvanlara hassasiyet konusunda çocukları bilgilendirmelidirler.”

Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, “ Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvan sevgisi, insanlardaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Bizlere düşen ise hayvanları korumaktır" dedi.