Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Bir Kap Su Bir Kap Mama, Sokak Hayvanlarını Unutmayalım çağrısında bulundu.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan yaz mevsiminin yaklaşmasından dolayı bir çok zamanlarda bunaltıcı sıcaklar yaşanıyor olması nedeniyle sokak hayvanlarının su ve gıda sıkıntısı çekmemesi için hayvan severlere çağrıda bulundu.

Başkan Alkan“Sokaklarda yaşayan hayvanlara özellikle sıcak ve soğuk havalarda yardımcı olmak önemlidir. Onların susuz kalması veya açlık çekmesi hayatlarını riske atabilir. Bu nedenle sağduyulu vatandaşlarımız uygun yerlere su kapları bırakarak sokak hayvanlarının susuz kalmamasını sağlayabilirler.

Yaz aylarında ancak suyu metal kaba koymamak gerekir. Metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilirsiniz.

Yapacağınız küçük bir jest ile onların yaşam koşullarını iyileştirebilir ve onlara destek olabiliriz.” sözlerini ifade etti.