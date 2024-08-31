Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı bu tarihin dünya genelinde barışın önemini hatırlatmak amacıyla anıldığını belirtti.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Başkan Alkan, savaşın yerine barışın ve huzurun egemen olduğu bir dünya özlemini dile getirirken, bu günün hala buruk bir şekilde kutlanmak zorunda kalındığını ifade etti.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “2. Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır. Ardında milyonlarca ölü, yaralı ve sayısız acılar bırakan, belki de dünya tarihinin en kanlı savaşının ardından, insanlığın savaş yerine barışa ve huzura olan hasreti sebebiyle kutlanmaya başlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü, maalesef günümüzde dahi buruk bir şekilde kutlamak durumunda kalıyoruz. Yaşanan bunca acılara rağmen, savaşın çözüm olmadığının defalarca tecrübe edilmiş olmasına rağmen, sorunların halli için savaşma yolunun ilk seçenek olarak görülmeye devam edilmesi, tüm insanlığın ihtiyacı olan barışın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ediyor.”

Başkan Alkan, geçmişte barışı tesis eden kahraman ecdadın torunları olarak, barışın sağlanması için çaba göstermeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tüm bu olumsuzluklara rağmen, yüzyıllar boyunca dünyayı adalet ve hoşgörüyle yönetip, geniş bir coğrafyada barışı tesis etmiş olan kahraman ecdadımızın torunları olarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini kendimize şiar edinmeye devam etmeli, asırlar önce olduğu gibi bugün de, barış ve huzur için dünyanın ve mazlumların umudu olmaya devam etmeliyiz” dedi.

Başkan Alkan, mesajını şu dileklerle sonlandırdı: “Dünya üzerinde akan kan ve gözyaşının son bulmasına vesile olması temennisiyle, tüm insanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyor, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza kalıcı barışın hâkim olduğu daha güzel bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.”