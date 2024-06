İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Engin, mesajında babaların aile içindeki önemine, fedakarlıklarına ve rol model olarak üstlendikleri görevlere dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi: "Hiçbir karşılık beklemeden, fedakarca bizleri yetiştiren, güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, hayat yolculuğumuzda, iyi birer rol model olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi, mücadele etmeyi ve her koşulda ayakta kalmayı öğretir. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan babalarımız, bizlere her zaman en büyük destekçimiz olmuştur."

Başkan Engin, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: "Onlara layık birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Babalarımız, çınar ağacı gibi ailesine kol kanat gererek, hayatın her anında bizlere güç ve güven verir. Bu nedenle, onların kıymetini bilmek ve sevgimizi her daim göstermek hepimizin sorumluluğudur."

Alpay Alpagut Engin, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle; çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ebediyete intikal etmiş babalarımızı saygı ve hürmetle anıyorum."