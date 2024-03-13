Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Özellikle yüreklerimizi yakan 6 Şubat depremlerinde, pandemide ve birçok olayda kahraman sağlık çalışanlarımızın üstün fedakârlıklarına ve gayretlerine yakından şahidiz. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Sağlık; insana dair en temel haklardan biridir. Sağlıklı bir toplumun tesis edilemediği yerlerde mutlu ve müreffeh bir gelecekten bahsedilemez.

Sağlık çalışanlarımız insan hayatının kutsallığını koruma adına gece gündüz demeden çalışarak, yaptıkları ulvi hizmetlerle fedakârlık ve özverinin sembolü konumundadır.

Yaşamın her anında, en kritik zamanlarda bile umudu yeşerten, şifa dağıtan sağlık çalışanlarımız, yalnızca bedenlerimizi değil, ruhlarımızı da iyileştirmektedir.

Tarih boyunca ilim ve irfan ile yükselen kadim şehrimiz Konya’da bu bilgelik mirasının günümüzdeki en önemli temsilcileri sağlık sektörüne gönül veren çalışanlarımızdır. Onların özverisi, şehrimizin bu asil mirasını güçlü bir şekilde yeni nesillere taşımaktadır.

Özellikle yüreklerimizi yakan 6 Şubat depremlerinde, pandemide ve birçok olayda, kahraman sağlık çalışanlarımızın üstün fedakârlıklarına ve gayretlerine en yakın şahitleriyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık altyapımızla ve sağlık çalışanlarımızın bitmek tükenmek bilmeyen özverileriyle, Konya’mızı ve ülkemizi müreffeh yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle görevi başında canını feda eden sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vazifelerinde kolaylıklar diliyorum.

14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun…”