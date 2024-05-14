Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ederek, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi. 5 yılda Konyalı çiftçiler için yaptıkları tarımsal desteklemeler ve tarımsal sulama yatırımlarının tutarının 492 milyon lira olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya tarımının kalkınması ve geleceğin sürdürülebilir tarımı için çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik etti.

Çiftçilerin emeği ve fedakarlığı sayesinde yarınlara daha yeşil, daha bereketli bir dünya bırakma kararlılığıyla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya ve ülke tarımının kalkınması için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmayı, alternatif ürünlerle daha çok kazanmalarını ve en önemlisi istihdama katkı sağlamayı öncelik haline getirdik” diye konuştu.

ÇİFTÇİMİZE 5 YILDA 492 MİLYON TL DESTEK VERDİK

Bu kapsamda 31 ilçedeki çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için meyve fidanından tohum desteğine, fideden sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda katkı sağladıklarını paylaşan Başkan Altay, “Konya genelindeki çiftçilerimize ve üreticilerimize son 5 yılda; 23 milyon adet fide, 500 bin adet fidan, 1 milyon 66 bin kilogram tohum, 10 bin adet tarımsal makine ve ekipman, 2.600 adet arılı kovan ve arı kovanı desteği sağladık. 67 bin çiftçimize tarımsal eğitim verdik. 5 yılda çiftçimize verdiğimiz desteklerin toplam tutarı 180 milyon lira. Şehrimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, kuraklığın en fazla etkilediği şehirlerin başında gelen Konya’da tarımsal sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Tarım arazilerini suyla buluşturmak için göletler inşa ediyor, sulama tesisleri yapıyoruz. KOP ve Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda 59 tarımsal sulama yatırımı yaptık. Sulama yatırımlarımızın maliyeti 312 milyon lira. Tarımsal desteklemelerimiz ve tarımsal sulama yatırımlarımız toplam tutarı 492 milyon lira. Amacımız üreticimizin fazla kazanç elde edeceği farklı ürünler ekmesi ve elde ettiği verimi artırarak şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamasıdır. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyemizin tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle sadece hububat ekimiyle sınırlı olan Konya Ovası’nda artık endemik bitkilerin de yetişmesine katkı sağlıyoruz.”

YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ OFİSLERİ YAPTIK

Başkan Altay, yerel kalkınmaya öncülük etmek adına Ankara Yolu üzerinde Konya genelindeki kooperatiflerde üretilen ürünlerin satılacağı Yöresel Ürünler Satış Ofisleri inşa ettiklerini belirterek, “Ürettiğimiz ürünleri pazarlamak için ciddi bir fırsat oluşturuyoruz. Böylece, özellikle kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünlerin satışlarıyla ilgili bir alan oluşacak. Ayrıca Konya’yı ziyarete gelenlerin veya şehirden transit geçenlerin Konya’ya ait ürünleri alabilecekleri bir mekan olacak” cümlelerini kullandı.

KONYA GENELİNDE TARIMSAL TESİSLER YAPIYORUZ

Konya genelinde tarımsal kalkınmasının sağlanması adına desteklerin yanında ilçelerde tarımsal tesisler de inşa ettiklerini anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Güneysınır’a tıbbi aromatik bitkiler distilasyon merkezi, Halkapınar’a Zanapa Mantar Üretim Merkezi, Cihanbeyli’ye süt toplama merkezleri kurduk. Bozkır’a bal dolum ve paketleme tesisi, Beyşehir’e bakliyat paketleme tesisi, Seydişehir ve Çumra’ya kabak ve hububat eleme tesisleri inşa ettik. Ayrıca, tarımsal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için Derbent, Güneysınır, Ilgın, Sarayönü ve Halkapınar’a İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binaları inşa ettik. Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değerlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyoruz. Ayrıca, susuz tarımı özendirmek ve kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla bölgelere özel ürünlerin desteklemesi artırıyoruz.”

“ÇİFTÇİLERİMİZE BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM”

Çiftçilerin tarımın her alanında gösterdiği azim ve özverinin takdire şayan olduğunu söyleyen Başkan Altay, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, Konyalı çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyor; çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Konya tarımının kalkınması ve geleceğin sürdürülebilir tarımı için çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.