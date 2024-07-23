Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak; başta Konya’mızda görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Toplumun haber alma hakkını sağlayan, halkın gözü kulağı olan medya mensuplarımız son derece önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir.

Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunun ve milletimizin vicdanıdır. Büyük bir fedakârlık ve sorumluluk duygusuyla görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız ise, kamuoyunun aydınlatılmasında, doğru, sağduyulu ve tarafsız bilgiye ulaşmamızda hayati bir rol oynamaktadır. Özellikle günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında, teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte, haber alma sürecinde doğru bilgiye dayalı yayıncılık anlayışı büyük önem kazanmıştır.

Doğru kaynaklar ve gerçek habercilik düsturuyla, milletimizin değer ve hassasiyetlerini göz önüne alan basın mensuplarımız, Konya’mızın ve ülkemizin yükselişinde önemli pay sahibidir. Bu bakımdan ülkemizin ve şehrimizin her bir köşesinde objektif ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapan tüm gazetecilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu anlamlı günde, başta Konya’mızda görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum.”