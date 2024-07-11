Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerde eğitim alan Hafızlık Hazırlık Programı öğrencileri derslere başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde öğrenciler hafızlık hazırlık eğitimi heyecanı yaşıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanında markalaşan kurumlarından olan Bilgehanelerin çocukların eğitimlerinin yanında millî ve manevî gelişimlerine de katkı sağladığını söyledi.

HAFIZLIK HAZIRLIK PROGRAMINDAN 920 ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

Geçtiğimiz hafta başlayan yaz etkinliklerinde; akademik, sportif ve kültürel olmak üzere birçok alanda faaliyetlerine devam eden Bilgehanelerin en önemli ayaklarından birisinin de Hafızlık Hazırlık Kursları olduğunu vurgulayan Başkan Altay sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yaz döneminde de ‘Bir Hafız Yetişir, Bir Nesil Değişir’ sloganıyla hafızlığa hazırlanan 710 ve ezber destek eğitimi alan 210 olmak üzere toplam 920 yavrumuz eğitimlerine başlamış bulunuyor. Hafızlık Hazırlık eğitimleriyle gençlerimizin manevi değerlerle yoğrulmalarını ve dini bilgilerini derinleştirmelerini arzu ediyoruz. Bu eğitimler, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikte olacak inşallah. Buradan yetişen evlatlarımızın vatanına, milletine, devletine faydalı bireyler olarak yetişeceğine olan inancım tam. Yolları açık olsun. Allah kendilerine ve ailelerine güç ve kuvvet versin. Hepsini çıktıkları bu ulvi yolda tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

HAFIZLIK HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı’nda eğitim gören öğrenciler başarılarıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Bugüne kadar Hafızlık Hazırlık Programı’ndan faydalanan 720 öğrenciden 672’si hafız imam hatip ortaokuluna yerleşirken bu yıl da 249 öğrenciden 246 tanesi bu önemli başarıya imza atarak büyük gurur yaşadı.

MİLLÎ VE MANEVÎ EĞİTİM MERKEZİ: BİLGEHANELER

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Atabey Gençlik Projesi çatısı altında Konya genelinde 25 merkezde hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinliklerle çocukları yarınlara hazırlıyor.