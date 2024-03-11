Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ile birlikte Yalıhüyük ve Ahırlı’da esnafla ve vatandaşlarla buluşarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahırlı’ya kazandırılan çok amaçlı salonun açılışını yaptı. Yeni Büyükşehir Yasası’yla birlikte ilçelerin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Altay, çok amaçlı salonun 2019’da verdikleri sözün bir eseri olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 14 milyon lira maliyetle yaptığımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Biz bunun gibi bin tane salon yapsak hakkınızı ödeyemeyiz ama şuna emin olun, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir eksiği daha tamamlamak için büyük bir çabanın içindeyiz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük ve Ahırlı’da esnafla ve vatandaşlarla buluşarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ahırlı Çok Amaçlı Salon’un açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Ahırlı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İsa Akgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la birlikte Ahırlı’nın ve Konya’nın her karış toprağını nakış nakış hizmetle bezediklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

“14 MİLYON LİRA MALİYETLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TESİSİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası’yla birlikte ilçelerin çehresinin değiştiğine vurgu yaparak, “Ahırlı için iki önemli tarih var. Birincisi 1990 yılında ilçe olması, ikincisi de 2014 yılında Büyükşehir Yasası’nın çıkmış olması. O günden itibaren eksikleri gidermek adına çok yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Biz 2019’da yine size söz vermiştik; bu çok amaçlı salon o sözün bir eseri. Yaklaşık 14 milyon lira maliyetle yapmış olduğumuz bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerde kullanın inşallah” diye konuştu.

“AHIRLI’YA 270 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE YAYIRIM YAPTIK”

Göreve geldikleri günden itibaren Ahırlı’ya 270 milyonun üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, “Alt yapıdan üst yapıya ve sosyal tesis alanlarına; içinde yüzme havuzu bulunan şehir konaklarına kadar birçok iş yaptık. Belediyeciliği bilen, ilçenin ihtiyaçlarını doğru tespit eden, istediğini alan bir başkana sahipsiniz. Allah ondan razı olsun. Biz de onunla birlikteyiz. Şehrimize birlikte hizmet ediyoruz" cümlelerini kullandı.

“BİZ BUNUN GİBİ BİN TANE SALON YAPSAK HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ”

Bundan sonra da birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “İsa başkan size bir şey söylerken neye güvenerek söylüyor biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi’nin gücüne güvenerek söylüyor. Çünkü biz onun yanındayız. Peki, biz kime güveniyoruz? Milletimize güveniyoruz. 11 Cumhur İttifakı milletvekilimiz var onlara güveniyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yapamayacağımız şey yok. İsa başkanın arkasında Büyükşehir Belediyesi’nin gücü, Cumhur İttifakı’nın 11 milletvekilinin gücü, kabinede dört bakanın gücü, en önemlisi Cumhur İttifakı’nın lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü var. İnşallah 17 Mart’ta Kılıçarslan Meydanı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Hepinizi bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Biz bunun gibi bin tane salon yapsak hakkınızı ödeyemeyiz ama şuna emin olun, gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksiği daha tamamlamak için büyük bir çabanın içindeyiz” sözlerini kullandı.

“BU ÜLKEYE DAİR, BU MİLLETE DAİR, BU COĞRAFYA DAİR HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ HAYALLERİMİZ VAR”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, “Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı büyük zorluklara, engellemelere rağmen Türkiye ilerlemeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılı biz ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırıyoruz. Çünkü bizim bu ülkeye dair, bu millete dair, bu coğrafya dair henüz gerçekleşmemiş hayallerimiz var. Bu hayalleri sizlerin desteğiyle inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Süleyman Özalp, MHP Ahırlı İlçe Başkanı Ali Çiçek’in de katıldığı programda konuşmaların ardından Ahırlı Çok Amaçlı Salon’un açılışı dualarla yapıldı.

Açılışın ardından Ahırlı esnafını da ziyaret eden Başkan Altay, hayırlı işler temennisinde bulundu.

“YALIHÜYÜK’ÜN KALBİMİZDEKİ YERİ KOCAMAN”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ile birlikte Yalıhüyük ilçesine de ziyarette bulunan Başkan Altay, burada da ilk olarak İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.

Burada konuşan Yalıhüyük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hasan Koçer, iki dönem üst üste hizmet etme şerefine nail olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Başkan Altay, aradan geçen 5 yılda verdikleri sözleri fazlasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yalıhüyük’ün bizim kalbimizdeki yeri kocaman. Biz ilçelerimizi büyük küçük diye ayırmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her insanımız hizmetin en büyüğüne layık. Onun için Yalıhüyük’teki şehir konağının aynısı Ereğli’de var, Akşehir’de var. Yani Ereğli’de ne hizmet yapıyorsak Yalıhüyük’te de aynı hizmeti veriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZER BİRLİK-BERABERLİK VURGUSU YAPTI

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, başarının en önemli unsurlarından birinin uyum olduğuna dikkati çekerek, “Yalıhüyük’ümüzde de önümüzdeki dönem güzel hizmetleri getirebilmek için ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, teşkilatlarımız, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

Programa AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli, AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, MHP Yalıhüyük İlçe Başkanı Abdullah Ceran da katıldı.

İlçe esnafıyla da buluşarak hayırlı işler dileyen Başkan Altay, Yalıhüyüklü kadınlar tarafından kurulan kadın kooperatifini de ziyaret etti. Başkan Altay, son olarak Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.