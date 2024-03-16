Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Akyokuş Kasrı’nda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. 5 yıl boyunca Konya’ya gösterdikleri katkıdan dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Altay, “Akyokuş Kasrı’nda Büyükşehir Belediyemizin işletmelerinin hepsinin yer aldığı, Konya’mızın en tanınan, en bilinen mekanlarından birisinde böyle güzel tesisi kazandırmak nasip oldu. Konya’mıza uzun süre hizmet edecek bu tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hizmet vermeye başlayan Akyokuş Kasrı’nda Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle iftar programında buluştu.

Program öncesinde konuşan Başkan Altay, 5 yıl boyunca Konya’ya gösterdikleri katkıdan dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, meclis üyelerinden aldıkları destekle Konya’da onlarca esere imza attıklarını söyledi.

Başkan Altay, “Akyokuş Kasrı’ndayız. Burası Büyükşehir Belediyemizin işletmelerinin hepsinin yer aldığı, Konya’mızın en tanınan, en bilinen mekanlarından birisinde böyle güzel tesisi kazandırmak nasip oldu. Özellikle gece aydınlatmasıyla adeta bir inci gibi Konya’nın neresinden bakarsanız görülebilecek bir mekan oldu. Akyokuş Kafem, Kırkikindi Restoran, Konya Mutfağı ve Palize Kahvaltı Evinden oluşan bir kompleks oluştu. İnşallah Konya’mıza uzun süre hizmet edecek bu tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim Ramazan’a kavuşturduğu gibi bizi sevdiklerimizle beraber bayrama da ulaştırsın” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Altay hazırlanan teşekkür plaketlerini meclis üyelerine takdim etti.