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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların, ülkemizin ve İslam aleminin Berat gecesini tebrik ederek, “Mübarek Ramazan-ı Şerif’e, iyilik ve güzellikle, arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“İçinde Regaip ve Miraç gecelerini barındıran Recep ayının ardından, içinde bulunduğumuz Şaban ayında Berat gecesine ulaşmanın; mübarek Ramazan ayına bir adım daha yaklaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Berat Kandili kalplerin Allah'a yönlendiği, manevi bereketin bol olduğu özel bir gecedir. Bu gece, "af ve temizlik" anlamına gelen berat kelimesiyle de ifade edildiği gibi, geçmişteki hata ve günahlardan arınarak yarınlara umutla bakmamıza kapı aralar. Böyle mübarek vakitler; dargınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakıp, tahrip olan gönülleri imar etmek, mahzun kalmış yüzleri tebessüm ettirmek için de önemli bir fırsattır. Mübarek Berat Kandili'nin, dualarımızın kabul olduğu, tüm insanlık için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunuyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif’e, iyilik ve güzellikle, arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başta Filistin olmak üzere; dünya mazlumlarının zulümden kurtulmasını, tüm insanlığın barış ve huzura kavuşmasını, darda olanların feraha ermesini diliyor; hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik ediyorum.”