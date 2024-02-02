Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ziyaretleri kapsamında Sultan Cem Caddesi’ndeki esnaflarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Meram tesislerini de ziyaret eden Başkan Altay, “Esnaflarımız, mesai arkadaşlarımız ve tüm Konyalı hemşehrilerimizle birlikte şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan Cem Caddesi’ndeki esnafları ziyaret ederek Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Meram tesislerindeki çalışanlarla buluştu.

Ziyaretlerde esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, “Esnaflarımızın şehrimizin ekonomisine ve ülkemizin kalkınmasına sağladığı katkı çok büyük. Esnafımızın güçlü olması demek Konya’mızın güçlü olması demek. Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Meram’da bulunan tesislerini de ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Başkan Altay, “Büyükşehir’de ve KOSKİ’de çalışan arkadaşlarımızın emeği ve gayreti sayesinde Konya’mız daha da güzelleşiyor. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımızın tüm Türkiye’ye örnek olmasında mesai arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Esnaflarımız, mesai arkadaşlarımız ve tüm Konyalı hemşehrilerimizin el birliğiyle şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.