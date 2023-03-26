Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teravih namazı sonrası Sultan Selim Camii’nde Konyalılarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan Selim Camii’nde teravih namazı sonrası Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Konyalıların Ramazan coşkusuna ortak oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte teravih sonrası Konyalılarla selamlaşan Başkan Altay, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Altay, “Tüm İslam âlemi için sevinç ve mutluluk kaynağı olan Ramazan ayına bu sene buruk girdik. 6 Şubat’taki depremlerde binlerce canımızı kaybettiğimiz için millet olarak üzgünüz. Depremin yaralarını hep birlikte saracak ve Ramazan vesilesiyle kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu yeniden dirilteceğiz inşallah. Bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.