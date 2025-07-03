Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Konya Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri destek ekiplerinin Konya’dan bölgeye gittiğini söyledi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin destek ekipleri İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına destek amacıyla bölgeye gitti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri, İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan yangınlar dolayısıyla derin üzüntü yaşadıklarına dikkati çekerek, “Manisa ve Hatay’ın ardından Çeşme’de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla itfaiye ve destek ekiplerimiz Konya’mızdan bölgeye intikal ediyorlar. Allah tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.