Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Yüzakı Gençlik İlim Kültür ve Hayra Hizmet Derneği’nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ziyaretlerde bulunarak öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan’ın altıncı gününde Çumra’daki Yüzakı Gençlik İlim Kültür ve Hayra Hizmet Derneği’ni ziyaret eden Başkan Altay, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

“ÇOK GÜZEL BİR ORTAM HAZIRLANMIŞ, SİZLERİN YAPMASI GEREKEN DE ÇALIŞMAK”

Burada öğrencilere hitap eden Başkan Altay, “Arkadan böyle bir neslin geliyor olduğunu görmek hepimiz için büyük bir keyif. Çünkü inanıyoruz ki; Türkiye’nin daha büyük ve güçlü olması için iyi yetişmiş; vatanını, milletini, dinini, devletini seven insanlara ihtiyaç var. Onlar da sizlersiniz. Burada size çok güzel bir ortam hazırlanmış, dernek başkanımıza, müdürümüze, hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sizlerin yapması gereken de çalışmak. Buraya gelip, sebat edip Kur’an öğrenmek ve hafızlık çalışmak hem bu dünyada hem öbür dünyada büyük iyiliklerin kapısını açacaktır” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ALTAY ESNAFLARI ZİYARET ETTİ, TERAVİH NAMAZI SONRASI ÇUMRALILARLA SELAMLAŞTI

İftar öncesi Çumra Mustafa Kemal Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, teravih namazı sonrası ise AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı ve MHP Çumra İlçe Başkanı Ercan Ateş ile birlikte Ulu Camii’nde Çumralılarla kucaklaşarak hasbihal etti. Başkan Altay, son olarak AK Parti Çumra İlçe Başkanlığı’nda partililerle de bir araya geldi.

“BİZLERE GÖNÜLLERİNİ AÇAN TÜM ÇUMRALI KARDEŞLERİME YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çumralıların Ramazan coşkusuna ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çumra’nın sıcak ve samimi atmosferinde hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman güç veriyor. Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu en güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Bizlere gönüllerini açan tüm Çumralı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.