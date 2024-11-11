Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılacak Kamyon Garajı inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir üretim merkezi olan, Şeker Fabrikası’yla önemli bir taşıma kapasitesine sahip Ereğli’de taşıyıcılar için kamyon garajı oluşturmak için başladıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Altay, “12 işletmenin olacağı, 130 TIR’ın park edilebileceği bir alanda çalışmalarımız inşallah yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Böylece hem Ereğli’mizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlamayı hem de araçların güvenliğini, çalışan insanlarımızın Konya’ya yakışır bir şekilde hizmetlerini üretmelerini sağlamış olacağız” dedi.

Kaynak: igf