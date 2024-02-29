Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Akşehir’de esnaflarla bir araya gelerek, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Aşkıyla Akşehir” söyleşisinde Akşehirli gençlerle buluştu. Akşehir’in geçmişten gelen çok büyük bir kültür varlığı olduğunu belirten Başkan Altay, “Akşehir’le ayrı bir gönül bağımız var. Akşehir’e hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de esnafları ziyaret ederek gençlere yönelik düzenlenen bir söyleşiye katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Altay kolaylıklar diledi.

Başkan Altay daha sonra AK Parti Akşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Aşkıyla Akşehir” konulu programda Akşehirli gençlerle bir araya geldi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda söyleşinin açılış konuşmasını AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam yaptı. Sağlam, binlerce yıllık mirası sürdürmenin ve ileriye taşımanın Türk gençlerinin manevi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da bir ülkenin en büyük gücünün gençlik olduğunu vurgulayarak, “Onun için belediye başkanları olarak idareciler olarak bizlere düşen en önemi görev de gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından söyleşiye geçildi. Akşehir’in kendisi için önemini anlatan Başkan Altay, Nasreddin Hoca’dan başlayarak, Batı Cephesi Karargahına kadar devam eden sonrasında da Cumhuriyetten itibaren bugününe kadar ayakta kalmayı başarmış çok büyük bir kültür varlığı olduğunu anımsattı.

“AKŞEHİR’E AYRI BİR GÖNÜL BAĞIMIZ VAR”

En önemli unsurlardan birisinin de Akşehir’de bir şehir kültürünün bulunması olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Akşehir’e ayrı bir gönül bağımız var. Bazen sessiz sakin gelip Akşehir’in sokaklarında dolaştığımız, Akşehir’in o havasını aldığımız olmuştur. Tabi gastronomisini de ayrı bir yere koyalım. Onun için Akşehir’de olmaktan, Akşehir’e hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Nasreddin Hoca’nın memleketi olması da herhalde bunun üstünün kaymağı. Nasreddin Hoca sadece ülkemizde değil, aslında Türk coğrafyasının tamamında önemli bir figür. Biz de onun izinden şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz” dedi.

TEKNOLOJİYLE İLGİLENEN GENÇLERİ KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU’NA DAVET ETTİ

Gençler için yaptıkları projelerden bahseden Başkan Altay, ‘Ecdadın İzinde’ İstanbul programları ile Kapsül Teknoloji Platformu’nun en çok önemsediği projelerden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Özellikle lise çağındaki gençlerimiz için Akşehir’den kalkıp hızlı trenle İstanbul’a gitmek bir değişiklik oluyor, zihinlerinde hatıra kalıyor. Bir de Kapsül Teknoloji Platformu. Duymayan arkadaşlarımız için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Teknofest’e hazırlanan arkadaşlarımız başta olmak üzere teknolojiyle ilgili gençlerimizi ve üniversite takımlarını desteklediğimiz bir sistemimiz var. Kapsül’ü bir teknoloji merkezine çevirmeye çalışıyoruz. Böylece fikirlerinizi orada geliştirebileceğiniz, geliştirdiğiniz ürünlere finans bulup hayata geçirebileceğiniz bir döngüye çevirmeye çalışıyoruz. İçimizden niye dünyada meşhur olmuş insanlardan çıkmasın veya ülkemizde Selçuk Bayraktar örneğinde olduğu gibi biz arkadaşlarımıza destek vermeyelim. Bu konuya ciddi bir yatırım yapıyoruz. Akşehir’de de bu tür takımlar ya da bununla ilgilenen arkadaşlar varsa onlara da Kapsül Teknoloji Platformumuzda misafir etmeyi çok arzu ederiz.”

AK Parti Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman’ın da katıldığı söyleşinin son bölümünde Başkan Altay gençlerden gelen soruları da cevapladı.