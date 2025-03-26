Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Eyüp Sultan Camii’nde teravih namazı sonrası gençlerle bir araya geldi. Esnafların çay davetine de katılan Başkan Altay, Ramazan’ın manevi ikliminde her fırsatta Konyalılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayında iftar ve teravihlerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan ayının 25’inci günü Selçuklu Eyüp Sultan Camii’nde teravih namazı sonrası gençlerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Altay, daha sonra bölgedeki esnafların çay davetine icabet etti.

Başkan Altay, “Bu mübarek zamanlarda gençlerimizle ve vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmek, Ramazan’ın manevi iklimini birlikte yaşamak bizlere huzur veriyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.