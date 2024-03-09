Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Mustafa Hakan Özer ile birlikte bu yıl 20.’si düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nı ziyaret ederek tarım sektöründeki firmalarla ve çiftçilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Mustafa Hakan Özer ile birlikte çiftçilerle sohbet eden Başkan Altay, fuara katılan firmaların stantlarını da gezerek kolaylıklar diledi.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'na katılım ve ilginin her yıl arttığını belirten Başkan Altay, en yenilikçi tarımsal ürünlerin fuarda yer aldığını söyledi. Türkiye’nin tarımın ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisinin Konya olduğunu anımsatan Başkan Altay, ülkenin en önemli tarım fuarına bu yıl 450 firmanın katıldığını, 91 ülkeden yaklaşık 4 binin üzerinde de iş insanının da online kayıt yaptırdığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

Konya Tarım Fuarı’nın çok önemli bir misyonu olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu fuar, Türkiye'nin kendi alanındaki bir numaralı fuarı. Tarım ve tarıma dayalı sanayi Konya’nın öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde her zaman bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.