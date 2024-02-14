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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin’de ilçe halkıyla buluşarak Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı İtfaiye Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Altay, Konya İtfaiyesi’nin Türkiye’nin en önemli itfaiye teşkilatlarından birisi olduğunu belirterek, “Teşkilatımızı ekipman ve araç konusunda yeniliyoruz. Bir taraftan da böyle güzel itfaiye binalarını hazırlıyoruz. Bu bina hem nöbet tutan arkadaşlarımız için 365 gün 24 saat hızlı bir şekilde olaylara müdahale imkanı sunacak” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin’i ziyaret ederek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan itfaiye merkezinin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, “Bu bina gerçekten Altınekin’e çok yakıştı. Önemli bir ihtiyaç durumundaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTINEKİN KAYMAKAMI MERT, BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Altınekin Kaymakamı Yasin Mert de Altınekin’e kazandırılan itfaiye merkezinin çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek, “Altınekin’e kazandırılan itfaiye teşkilatı görevini layıkıyla yerine getirecek, nice canlar kurtaracak ve insanları sevdiklerine kavuşturacaktır. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatanımıza, milletimize ve Altınekin’imize hayırlı olsun” dedi.

“KONYA İTFAİYESİ’NİN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ilçelerin standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu manada böyle güzel bir itfaiye binasının yapılıyor olması çok kıymetli ve önemli. İtfaiye herkesin ihtiyaç duymamasını temenni ettiğimiz ama ihtiyaç duyulduğunda da gücüyle, teknik kapasitesiyle, eleman varlığıyla olaylara müdahale edecek bir teşkilat. Konya İtfaiyesi de Türkiye’nin en önemli itfaiye teşkilatlarından birisi. Çünkü 42 bin kilometrekarelik alanda birçok noktada faaliyet yürütüyoruz. Ayrıca Konya İtfaiyesi TİKA ile birlikte dünyadaki birçok itfaiye teşkilatına eğitimler veren bir teşkilat. Köklü bir geçmişi var. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023’te ülkemizin 11 şehrinde büyük bir felaket yaşadık ve bizler de Hatay’da görev almıştık. İtfaiye teşkilatımızla birlikte Hatay’a yola çıktık. Saat 14.30 itibariyle Hatay’a ulaşan ilk itfaiye ekibi Konya İtfaiyesi oldu ve 168 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtarmayı başardık.”

ALTINEKİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HİZMETLERE BİR BİR KAVUŞUYOR

İtfaiye merkezinin yanı sıra ilçeye çeşitli hizmetler kazandırdıklarını da anımsatan Başkan Altay, “Teşkilatımızı ekipman ve araç konusunda yeniliyoruz, yeni itfaiyeci arkadaşlarımızı memuriyete başlatıyoruz. Bir taraftan da böyle güzel itfaiye binalarını hazırlıyoruz. Özellikle kış aylarında bu tür kapalı mekanlar yoksa itfaiyenin su depolarını boşaltıp yangın anında tekrar doldurarak çok büyük bir vakit kaybediyorduk. Bu bina hem nöbet tutan arkadaşlarımız için ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan hem de araçlarımıza 365 gün 24 saat hızlı bir şekilde olaylara müdahale imkanı sunacak. Ayrıca bu bölge Altınekin’in yeni cazibe merkezi oldu. TOKİ konutları, belediye başkanımızın yapmış olduğu Altınekin’imize çok yakışan otel, hemen karşısında şehir konağının da sürecini başlattık. İçinde yüzme havuzu, spor salonları ve hanım kardeşlerimiz için KOMEK’in bulunduğu şehir konağımızı da Altınekin’e kazandırmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“SİZLERE MAHCUP OLMAMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Altay, çalışmalar kapsamında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz bu işleri yaparken en büyük destekçimiz, planlayıcılarımız ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımız. 10 yıl boyunca birlikte çalıştığımız Muharrem Dere Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altınekin’e çok önemli hizmetlerde bulundu. Şu an itibariyle de Cumhur İttifakı’nın adayları olarak karşınızdayız. İnşallah Agah hocamızla birlikte Altınekin’e nice hizmetlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

ALTNEKİN İTFAİYE MERKEZİ DUALARLA AÇILDI

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Köklü ile Emin Gül, Cumhur İttifakı Altınekin Belediye Başkan Adayı Agah Yılmaz, AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Ersoy ve MHP Altınekin İlçe Başkanı Kamil Temel’in de katıldığı programda konuşmaların ardından Altınekin İtfaiye Merkezi’nin açılışı dualarla yapıldı.

BAŞKAN ALTAY DEDELER MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Altınekin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını da gerçekleştiren Başkan Altay, ilçe esnafına da kolaylıklar diledi. Son olarak ilçeye bağlı Dedeler Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Altay vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.