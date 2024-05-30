Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayi bölgelerinin taşkınlardan korunması için Lale Caddesi-Ankara Yolu-Aslım Caddesi arasında başlatılan Keçili Kanalı Islah Projesi çalışmaları devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Lale Caddesi, Ankara Yolu, Aslım Caddesi arasında başlatılan Keçili Kanalı Islah Projesi’nde çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmalar tamamlandığında bölgedeki görüntü kirliliğinin, kötü kokunun ve su birikintilerinin önüne geçileceğini; taşkın riskinin de azalacağını söyledi.

Başkan Altay, “Lale Caddesi, Ankara Yolu, Aslım Caddesi arasında sürdürdüğümüz Keçili Kanalı Islah Projemiz bu bölgedeki yağmur suyunun drene edilmesi için bize önemli bir avantaj sağlayacak. İlk etabı Terziler Sitesi, eski Selçuklu Belediyesi’nin bulunduğu alanda; ikinci etabı da Ankara Yolu’yla Aslım Caddesi arasında yer alan projemizle bölge, çevre dostu bir yapıya kavuşurken koku sorunu da giderilecek. Bu bölge BÜSAN’la başlayan; sonrasında Aslım Caddesi civarında Yeni Sanayi alanlarının oluştuğu Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi taşıyacağımız alan. Burada yaptığımız ıslah çalışması bölgenin ulaşımı açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmalar neticesinde geliş-gidiş iki şeritten oluşan, üzerinde yapacağımız 11 menfezli hem raylı sistemin hem de araçların sanayi içine dağılımını sağlayacak yeni bir ana arter kazanılmış olacak. Konya'mızın geleceği için yaptığımız bu tür yatırımlar çok kıymetli. Projenin, hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böyle değerli projeleri Konya’mıza kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

3.115 metre uzunluğundaki bir alanda gerçekleşen Keçili Kanalı Islah Projesi 240 milyon liraya mal olacak.