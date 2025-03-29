Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaştı.KONYA (İGFA) - Başkan Altay, “Türkiye’de kim belediyecilikle ilgili bir şey söylüyorsa mutlaka Konya’dan bahsetmek zorunda kalıyor. İnşallah bu durumumuzu perçinleyerek yolumuza devam edeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bundan sonra da Türkiye’deki her konuda Konya Belediyeciliğinin örnek gösterileceği bir dönemi daha hep birlikte yaşayacağız” dedi. Konuşmasında İsrail ve destekçilerinin ürünlerine boykotun devam etmesinin, tasarrufun ve yerli ürün kullanımının önemine vurgu yapan Başkan Altay, tüm çalışanların ve Konyalıların bayramını tebrik etti.

Kaynak: İGF