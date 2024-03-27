Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Gazze Caddesi’nde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İftarda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeliyle bir araya geldikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Altay, Kibrit Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla hasbihal etti. Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin göstermiş olduğu sevgiye mazhar olabilmek için ortak sevdamız Konya adına var gücümüzle çalıştık, inşallah çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaflarla ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Türkmenoğlu ile Meram Gazze Caddesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Altay, Gazze Cadde’sinin bu dönemde açıldığını ve kısa sürede geliştiğini anımsatarak, “Şehrin her alanda kalkınması için çeşitli projeler yürütmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin ‘Güçlü Konya İçin Bir Adım Daha’ talebimize destekleri için teşekkür ederim. Konya’mız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ORTAK SEVDAMIZ KONYA”

İftarda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeliyle buluşan Başkan Altay, iftar sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de ziyaret etti. Selçuklu ilçesinde bulunan Kibrit Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Altay, “Sancak İtfaiye Merkezimizdeki mesai arkadaşlarımızla iftarda bir araya geldik. İftar sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ettik. Teravih bereketimizde ise Kibrit Camii’nde genç arkadaşlarımızla selamlaştık. Şehir merkezimizde ve dışındaki ilçelerde yaptığımız ziyaretler kapsamında her daim hemşehrilerimiz ve özellikle gençlerimiz tarafından güler güz ve samimi sohbetlerle karşılanıyoruz. Bu sevgi ve muhabbet için her bir hemşehrime teşekkür ederim. Hemşehrilerimizin göstermiş olduğu sevgiye mazhar olabilmek için ortak sevdamız Konya adına var gücümüzle çalıştık, inşallah çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.