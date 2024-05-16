Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın 15. Genel Kurulu ve 33. Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında şehre farklı ülkelerden belediye başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği, ülkemizin bölgesel ve küresel alanda üstlendiği misyona, elde ettiği güce Konya olarak destek vermek için çalışıyoruz” dedi.

KONYA (İGFA) - Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın (OICC) 15. Genel Kurulu ve 33. Yönetim Kurulu Toplantısı dolayısıyla Konya’da bulunan farklı ülkelerin belediye başkanlarıyla temaslarda bulundu.

Konya’nın ev sahipliğinde 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen OICC’nin 15. Genel Kurulu ve 33. Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu genel oturumları, Teknik, Mali ve İdari Komite Toplantısı, Taslak Komitesi Toplantısı ve Bilim Kurulu toplantıları yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, OICC 15. Genel Konferansı kapsamında İslam ülkelerinden gelen belediye yöneticileriyle ikili temaslarda da bulundu. Filistin El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, Filistin Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis, Libya Trablus Belediye Başkanı Riad Yamak, Pakistan İslamabad Belediyesi'ni temsilen Kamran Lashari, Ürdün Es-Salt Belediye Başkanı Muhammed Abdulkareem Alhyari, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan ile görüşen Başkan Altay, kendilerini Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği, ülkemizin bölgesel ve küresel alanda üstlendiği misyona, elde ettiği güce Konya olarak destek vermek için çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız ile başta Gazze olmak üzere gündemimizde yer alan konuları görüştük. OICC Genel Konferansımızdan çıkan sonuçların şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Altay ile görüşen belediye yöneticileri de ev sahipliği için teşekkür ederek, konferansın İslam dünyasında birliğin güçlenmesine vesile olmasını dilediler.