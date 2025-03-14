Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teravih namazı sonrası Zafer Meydanı’nda esnafları ziyaret ederek Konyalıların Ramazan coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile Ferit Paşa Mahallesi İmamoğlu Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla selamlaşan Başkan Altay, daha sonra Zafer Meydanı’nda esnafları ziyaret etti.

Vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Altay, “Zafer Meydanı'nda hemşehrilerimizle Ramazan akşamının güzelliğini paylaştık. Bizlere samimiyetle gönüllerini açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.