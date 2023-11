Tahmini Okuma Süresi: dakika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa’da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.KONYA (İGFA) - UCLG-MEWA Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, “Kentsel Çözümlere Öncü Olmak" temasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, UCLG’nin yerel yönetimler arasında iş birliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek gibi önemli faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında UCLG’nin dönem başkanlığının Türkiye'de olmasının gurunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya’da gerçekleşen ve UCLG başkanlığını devraldıkları Dünya Konseyi toplantısında şehir diplomasinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirtti. Konuşmasında dünya şehirlerinin yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Başkan Altay; “Dünya kentleri günümüzde pek çok sorunla mücadele etmektedir. Karşı karşıya kaldığımız sorunların bazıları iklim krizi, yoksulluk, adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik ve yeni savaşların bir sonucu olarak mülteci krizleridir. Böyle öncelikli gündemlere ayrılması gereken kaynaklar ne yazık ki insanları hayatlarından ve yerlerinden etmek için harcanmaktadır. Ancak bizim insanların hayallerini ve şehirlerini yıkan savaşlar için ayıracak en küçük bir kaynağımız dahi yoktur” diye konuştu.

“DÜNYADAKİ TÜM ŞEHİRLERDE KALICI BARIŞ İÇİN GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bütün dünyanın, insanlığın gözleri önünde gerçekleşen tarihin en büyük soykırımlardan birine sessiz kaldığını dile getiren Başkan Altay şöyle devam etti: “İsrail, çocuklar başta olmak üzere kadın, yaşlı, genç demeden acımasız bir soykırıma imza atıyor. İsrail'in uluslararası temel insan haklarına aykırı şekilde işgal ve soykırım eylemlerini bir kez daha en net şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar her türlü haksızlık ve adaletsizlik karşısında güçlü bir çaba ve tavır sergilerken Filistin meselesinde de bu tavrı sürdürüyor ve oradaki zulmü durdurmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimiz tüm kurumlarıyla bölgede ateşkesin sağlanması ve barış ikliminin tesis edilmesi için gereken her türlü adımı atmaktan bir an dahi geri durmuyor. Ümit ediyorum ki Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıkları bu hadiseler bir an evvel son bulur. Dualarımız ve desteğimiz kalbimiz dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Başta Filistin ve Ukrayna olmak üzere dünyadaki tüm şehirlerde barışın kalıcı tesisi için de gayretlerimizi sürdüreceğiz.”

“KENTLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLMALIYIZ”

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise dünyanın her kentinde sürdürülebilir ve yenilikçi belediye politikalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Son yıllarda dünya genelinde büyük afetlerin yaşandığını anımsatan Duman, “Pandemi, deprem, sel ve savaş gibi felaketler şehir sakinlerini çaresiz bırakmaktadır. Bizler halka en yakın yönetim camiası olarak bu zamanlarda vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeli, geçmişten gelen mirasımızla birlikte elimizdeki verileri de göz önünde bulundurarak kentlerimizi daha güçlü yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Programa; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Türkiye’den ve yurt dışından birçok belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı katıldı.

İki gün boyunca çeşitli oturumların düzenleneceği UCLG-MEWA Toplantısı’nda belediye başkanları gelecek dönemde uygulayacağı plan ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.